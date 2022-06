Résultat de la législative à Bonchamp-lès-Laval : en direct

12/06/22 10:57

Les inscrits sur les listes électorales de Bonchamp-lès-Laval ( Mayenne ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 40,1% des votes au premier tour à Bonchamp-lès-Laval, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 19,1% et 14,6% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Bonchamp-lès-Laval avec 69,1% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 30,9% des voix. Le président de la République sera-t-il à même d'obtenir une majorité de l'Assemblée au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?