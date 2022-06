Résultat de la législative à Bonifacio : en direct

12/06/22 11:23

Les résultats des élections législatives 2022 à Bonifacio seront normalement publiés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le verdict devrait advenir dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Bonifacio ( Corse-du-Sud ) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,1% des votes au premier tour à Bonifacio, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et Éric Zemmour avaient obtenu 22,4% et 12,8% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Bonifacio avec 57,4% des votes, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 42,6% des suffrages. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?