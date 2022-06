Résultat des législatives à Bonneuil-sur-Marne - Election 2022 (94380) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Bonneuil-sur-Marne

Le résultat des élections législatives 2022 à Bonneuil-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Val-de-Marne

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Bonneuil-sur-Marne est tombé. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 1ère circonscription du Val-de-Marne : 3 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour la 1ère circonscription du Val-de-Marne atteint 64%, ce qui représente 6 100 non-votants. Thierry Guintrand a rassemblé 45% des suffrages. Il coiffe au poteau Frédéric Descrozaille (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Laurent Jolly (Rassemblement National) qui récupèrent 20% et 13% des suffrages.

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bonneuil-sur-Marne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Bonneuil-sur-Marne ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Bonneuil-sur-Marne. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,25% et 0,83% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 46,51% à Bonneuil-sur-Marne pour ce premier tour. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bonneuil-sur-Marne ? Au précédent scrutin, à Bonneuil-sur-Marne, Jean-Luc Mélenchon glanait meilleure place au 1er round de la présidentielle avec 43,43% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,51%, puis Marine Le Pen à 13,14% et Éric Zemmour avec 7,09%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines modifieront peut-être cette donne lors des législatives à Bonneuil-sur-Marne ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Bonneuil-sur-Marne L'une des clés du scrutin législatif sera l'étendue de la participation à Bonneuil-sur-Marne. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 9 414 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 40,06% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 30,67% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix du gaz et de l'essence sont capables de détourner les citoyens de Bonneuil-sur-Marne (94380) des bureaux de vote. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Bonneuil-sur-Marne ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins ? Cinq ans auparavant, pendant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 72,78% au premier tour dans la commune à Bonneuil-sur-Marne, contre une abstention de 61,12% pour le second round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tardivement à Bonneuil-sur-Marne pour les législatives Pour ces législatives à Bonneuil-sur-Marne, les 10 bureaux de vote (de Calb Langevin Wallon à Ecole Maternelle Henri Arles) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 9414 électeurs à 20 heures, pour lancer le dépouillement. Un horaire sensiblement rallongé rapport à l'heure de clôture dans de plus petites communes. Ce sont 11 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Bonneuil-sur-Marne : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 43,4% des suffrages au premier tour à Bonneuil-sur-Marne, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 20,5% et 13,1% des suffrages. Le résultat national avait toutefois contraint les citoyens de Bonneuil-sur-Marne à jeter leur dévolu sur un autre champion pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour avec 70,2% des voix face à Marine Le Pen (29,8%). Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la coalition de partis de gauche aux législatives ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Bonneuil-sur-Marne seront invités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français.