Résultat des législatives 2024 à Valenton : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - À Valenton, la participation va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives ?

À Valenton, le niveau de participation est l'un des critères cruciaux du scrutin législatif 2024. Le taux de votants à Valenton pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 55,59%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 31,87% au premier tour et 33,61% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 67,36% dans la commune, contre un taux de participation de 58,16% au deuxième tour, soit 3 953 personnes. La question des retraites et l'insécurité sont capables de faire augmenter la participation à Valenton (94460).