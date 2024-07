Résultat des législatives 2024 à Créteil : les premiers chiffres du 2e tour

Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il faut également observer les résultats des élections précédentes. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 34,18% au 1er tour des législatives 2024 à Créteil, inférieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 46 525 inscrits sur les listes électorales à Créteil, 48,74% avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 54,83% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

17:29 - Créteil : quand les données démographiques façonnent les urnes

A mi-chemin des élections législatives, Créteil apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 92 989 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 7 387 entreprises, Créteil offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (60,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Créteil abrite une communauté diversifiée, avec ses 16 243 résidents étrangers, soit 17,55% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,73%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 24 758 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Créteil, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.