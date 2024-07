Résultat des législatives 2024 à Saint-Maur-des-Fossés : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Maur-des-Fossés : démographie, élections et stratégies politiques

Comment la population de Saint-Maur-des-Fossés peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,09%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (62,88%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 38,93%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,91% et d'une population immigrée de 13,48% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 8,22% à Saint-Maur-des-Fossés, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.