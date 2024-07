Résultat des législatives 2024 à Champigny-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette agglomération lors des élections antérieures ? Le 30 juin dernier, 38,89% des électeurs de Champigny-sur-Marne se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 18 points à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait en effet 56,14% dans la commune de Champigny-sur-Marne. Le taux d'abstention était de 58,78% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

La participation constitue indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Champigny-sur-Marne s'élevait à 61,11% pour le 1er tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 70,17% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 62,68% au second tour, c'est-à-dire 26 950 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,73% au premier tour et 41,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Champigny-sur-Marne ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Champigny-sur-Marne ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Champigny-sur-Marne

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Champigny-sur-Marne est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 77 724 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 6 395 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 20 410 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (33,17%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 16 162 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 25,69%, Champigny-sur-Marne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 47,36% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1462,88 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Champigny-sur-Marne, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.