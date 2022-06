Résultat de la législative à Boulazac Isle Manoire : en direct

Le chef de l'Etat avait obtenu 24,63% des voix à Boulazac Isle Manoire, à la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait enregistré 22,56% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,53% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Boulazac Isle Manoire

À Boulazac Isle Manoire, la participation constituera indéniablement l'une des clés des élections législatives 2022. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses retombées sur les tarifs de l'essence et du gaz sont capables de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Boulazac Isle Manoire (24330). Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,42% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 21,34% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.