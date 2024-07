Résultat des législatives 2024 à Périgueux : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention est indéniablement l'une des clés de ces élections législatives. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Périgueux a atteint 31,8%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,02% au premier tour et 50,13% au second tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,56% au sein de l'agglomération, contre une abstention de 24,69% au premier tour.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Périgueux : ce qu'il faut savoir

À Périgueux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec une densité de population de 3037 habitants par km² et un taux de chômage de 17,56%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (60,92%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 9 341 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,37%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (12,86%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Périgueux mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,3% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.