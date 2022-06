Résultat de la législative à Boulogne-sur-Mer : en direct

17:06 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Boulogne-sur-Mer ?

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces indications des dernières semaines se répéteront probablement sur les législatives à Boulogne-sur-Mer ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 32,52% des votes, à Boulogne-sur-Mer cette fois, Marine Le Pen avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron terminait deuxième à 26,01%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,32% et Éric Zemmour à 5,35%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.