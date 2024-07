Résultat des législatives 2024 à Saint-Martin-Boulogne : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - À Saint-Martin-Boulogne, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ?

À Saint-Martin-Boulogne, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement la participation. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 34,4%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,41% au premier tour et 54,47% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 25,02% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 26,74% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à pousser les habitants de Saint-Martin-Boulogne à s'intéresser plus fortement au scrutin.