Résultat des législatives 2024 à Outreau : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques d'Outreau révèlent les tendances électorales

Dans la commune d'Outreau, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 16,45%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 1942,86 euros/mois peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,18%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (9,8%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Outreau mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,99% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.