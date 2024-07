Résultat des législatives 2024 au Portel : les premiers chiffres du 2e tour

Au Portel, l'une des clés de ces législatives est incontestablement la participation. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 44,16%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,78% au premier tour. Au second tour, 63,41% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 30,57% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 32,85% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité sont par exemple capables de ramener les électeurs du Portel vers les urnes.

17:29 - Le Portel : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Quel portrait faire du Portel, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 8 897 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 339 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 490 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (39,59%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 24,91% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 359 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 21,52%, synonyme d'une situation économique instable. En résumé, Le Portel incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.