Résultat de la législative à Bourbon-Lancy : en direct

12/06/22 11:23

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Les inscrits sur les listes électorales de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29,5% des votes au premier tour à Bourbon-Lancy. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,6% et 15,6% des votes. Le choix des électeurs de Bourbon-Lancy était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (54,2% des suffrages), laissant ainsi à Marine Le Pen 45,8% des votes. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?