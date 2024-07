Résultat des législatives 2024 à Ciry-le-Noble (71420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les suffrages du Front populaire observés Avec plus de 28% des suffrages au niveau national au moment du premier round des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN ce soir. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,43% des bulletins à Ciry-le-Noble. Un score en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Ciry-le-Noble en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du parti, qui s'élève déjà à 22 points à Ciry-le-Noble entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Ciry-le-Noble ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très observé. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Ciry-le-Noble, contrairement à 2022 ? Le Rassemblement national parvenait aussi en première position à Ciry-le-Noble à l'époque, au cours des élections des députés. Dans la commune, c'est Olivier Damien qui s'imposait au premier tour avec 32,96%. Josiane Corneloup (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,65%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,35%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour A l'occasion du 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Ciry-le-Noble ont préféré Olivier Damien (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 54,38% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Josiane Corneloup (Les Républicains) et Sébastien Gautheron (Union de la gauche) avec respectivement 20,19% et 15,43% des électeurs. C'est aussi Olivier Damien qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 37,85%, devant Josiane Corneloup avec 33,58% et Sébastien Gautheron avec 17,5%.

19:21 - Le défi de la participation observé avec attention à Ciry-le-Noble Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 2 274 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Ciry-le-Noble, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a été de 67,48%, plus important de 15 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 617 personnes en âge de voter à Ciry-le-Noble, 52,94% s'étaient en effet rendues aux urnes, contre un taux de participation de 51,79% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Ciry-le-Noble ? À Ciry-le-Noble, l'un des facteurs cruciaux des législatives est immanquablement le niveau de participation. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Ciry-le-Noble s'élevait à 32,52%. Au second tour de l'élection présidentielle, 23,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,79% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,45% au premier tour. Au deuxième tour, 59,18% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Ciry-le-Noble.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Ciry-le-Noble : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Ciry-le-Noble, le scrutin est en cours. Avec ses 2 248 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 70 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 283 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,7% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 9,86% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 43,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,64%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2116,38 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Ciry-le-Noble incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.