Résultat des législatives 2024 à Paray-le-Monial : les premiers chiffres du 2e tour

À Paray-le-Monial, l'un des critères cruciaux de ces législatives 2024 est sans nul doute le niveau d'abstention. Le pourcentage d'abstention à Paray-le-Monial pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 31,67%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,19% au premier tour et 52,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Paray-le-Monial ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 6 238 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,23% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 23,76% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Paray-le-Monial ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Paray-le-Monial

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Paray-le-Monial se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 9 239 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 664 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 903 foyers fiscaux. Dans la ville, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 38,47% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 487 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,25%, participe à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,93%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2057,6 euros par mois. Pour conclure, Paray-le-Monial incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.