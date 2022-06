Résultat de la législative à Bouxières-aux-Dames : en direct

En direct

19:22 - Que vont décider les supporters de gauche à Bouxières-aux-Dames ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces élections législatives, à Bouxières-aux-Dames comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 16,95% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,34% et 1,69% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 22,98% à Bouxières-aux-Dames pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Bouxières-aux-Dames ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Bouxières-aux-Dames. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la Nupes dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Avec 30,34% des suffrages, au premier round à Bouxières-aux-Dames cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 26,62%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,95% et Éric Zemmour à 7,94%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Bouxières-aux-Dames ? L'un des facteurs principaux du scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention à Bouxières-aux-Dames. La guerre aux portes de l'Europe pourrait nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Bouxières-aux-Dames. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 78,17% des électeurs habilités dans la localité avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 78,02% au premier tour, c'est-à-dire 2 477 personnes. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Bouxières-aux-Dames, les chiffres de la participation lors des élections législatives seront un élément décisif Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 51,35% des électeurs de Bouxières-aux-Dames s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 42,66% au deuxième round.