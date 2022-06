Résultat de la législative à Bras-Panon : en direct

12/06/22 11:00

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bras-Panon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:00 - On peut choisir jusqu'à 19 heures à Bras-Panon pour ces législatives La ville de Bras-Panon ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 19 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Une rallonge d'une heure actée par arrêté préfectoral, pour motiver le plus de monde possible à participer. 9 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Bras-Panon soit autant en moyenne que dans le reste du pays. Les résultats seront communiqués dès 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 à Bras-Panon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bras-Panon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de La Réunion

Tête de liste Liste Laurent Virapoullé Ensemble ! (Majorité présidentielle) Léopoldine Settama-Vidon Divers centre Ridwane Issa Divers gauche David Gauvin Divers gauche Jean-Yves Payet Divers extrême gauche Martine Dijoux Droite souverainiste Jean-Hugues Ratenon Divers gauche Stéphane Fouassin Union des Démocrates et des Indépendants Marie-Luce Brasier-Clain Rassemblement National

Législatives 2022 à Bras-Panon : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Bras-Panon seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 41.00% des suffrages au premier tour à Bras-Panon, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ex-banquier de chez Rothschild avaient obtenu 28.29% et 15.05% des votes. Les résultats nationaux avaient cependant imposé aux administrés de Bras-Panon de changer de porte-drapeau pour le second tour. Marine Le Pen était, en fin de compte, ressortie en tête du second tour en empochant 66.15% des votes face à Emmanuel Macron (33.85%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ?