En direct

19:05 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Brech ? Les habitants de Brech avaient accordé 19,7% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er round de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,6% et 1,82% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 9,42% du côté des électeurs de gauche, sans compter le vote Mélenchon.

16:30 - À Brech, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Avec 32,3% des votes exprimés, à Brech, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 20,0%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,7% et Yannick Jadot à 7,6%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours chambouleront peut-être la situation lors des législatives à Brech dimanche. Or la majorité a baissé à un trait de la Nupes dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Brech ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Brech, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 5 680 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 20,55% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 20,21% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Brech ? Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 6 911 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections législatives de 2017, 5 177 personnes aptes à voter à Brech s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 57,21%). La participation était de 48,91% pour le second tour.