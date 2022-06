Résultat de la législative à Bresles : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 60,05% des électeurs de Bresles avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 53,82% au deuxième tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième tour, 6% de plus qu'au premier tour.

Avec 38,14% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bresles au soir du 1er round de la législative dimanche 12 juin. En seconde place, la candidature Les Républicains ramasse 24,85% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 16,92% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés.

Quel impétrant à l'hémicycle les électeurs votant à Bresles installeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 43,0% des votes au premier tour à Bresles, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,9% et 14,3% des voix. Le choix des citoyens de Bresles était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (63,8% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 36,2% des votes.