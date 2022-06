Résultat de la législative à Brignais : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Brignais dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Brignais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Brignais ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement une résonnance à Brignais ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Avec 33,54% des votes exprimés, à Brignais cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 20,39%, devançant Marine Le Pen à 16,98% et Éric Zemmour à 7,85%. 14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Brignais ? L'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Brignais. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,52% au sein de la commune. L'abstention était de 23,21% au premier tour. L'inflation qui alourdit les finances des Français serait notamment capable de favoriser l'abstention à Brignais (69530). 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Brignais lors des élections législatives 2022 ? Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? A l'occasion des législatives de 2017, sur les 8 748 inscrits sur les listes électorales à Brignais, 59,75% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 52,22% pour le deuxième round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives 2022 à Brignais Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de vivre ce premier tour des législatives à Brignais, jusqu'à la publication des résultats. Se trouvent en lice 9 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de premier tour dans les 10 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Brignais

Les élections législatives 2022 auront lieu à Brignais comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Xavier Ulubas Ecologistes Gilles Bompard Divers extrême gauche Gerbert Rambaud Droite souverainiste Michèle Edery Nouvelle union populaire écologique et sociale Agnès Marion Reconquête ! Fatiha Chanelet Divers droite Sophie Cruz Les Républicains Thomas Gassilloud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Ruiz Ecologistes

Législatives 2022 à Brignais : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 33,5% des suffrages au premier tour à Brignais. Le président de la République avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20,4% et 17,0% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Brignais gratifié de 68,1% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 32,0% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour remporter la majorité à l'Assemblée nationale ? Quel sera la conclusion des législatives à Brignais (69) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.