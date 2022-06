Résultat de la législative à Brindas : en direct

12/06/22 10:58

Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Brindas et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Brindas (69126) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37,2% des voix au premier tour à Brindas, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 18,1% et 15,0% des suffrages. Le choix des citoyens de Brindas était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (65,7% des suffrages), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 34,3% des voix.