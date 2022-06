Résultat de la législative à Briollay : 2e tour en direct

En direct

17:23 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Briollay A l'occasion du 1er tour de la législative, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Briollay ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 33,33% des bulletins de vote. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - A la publication des résultats des législatives, quel sera la participation à Briollay ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des consultations démocratiques antérieures ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 2202 inscrits sur les listes électorales de Briollay avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 58,4%). Le taux de participation était de 45,28% au deuxième tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h.