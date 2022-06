En direct

19:27 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Briollay ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des enjeux de ces législatives 2022, à Briollay comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait cumulé 21,09% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,91% et 2,47% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 31,47% à Briollay pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Briollay ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France télévisions). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces indications des dernières heures s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Briollay dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Briollay cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 33,62% des suffrages. A la suite, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 21,09%, puis Marine Le Pen à 17,54% et Yannick Jadot à 7,91%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% des voix à l'échelle nationale, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Briollay demeure la participation L'une des clés de ces élections législatives 2022 sera indéniablement l'abstention à Briollay. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 81,85% des personnes aptes à voter dans la commune avaient participé à l'élection, contre une participation de 82,03% au premier tour, soit 1 903 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient par exemple susceptibles d'inciter les électeurs de Briollay (49125) à rester chez eux.

11:30 - À Briollay, les chiffres de la participation lors des législatives 2022 seront un élément décisif Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des scrutins précédents, les 3 076 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 54,72% au premier tour dans la commune à Briollay, à comparer avec une abstention de 41,6% pour le second round.