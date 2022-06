Résultat des législatives à Bry-sur-Marne - Election 2022 (94360) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Bry-sur-Marne

Le résultat des élections législatives 2022 à Bry-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Val-de-Marne

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Bry-sur-Marne est à présent connu. Le résultat final de l'élection législative au niveau de cette circonscription électorale découlera de la conduite des électeurs des 3 autres communes qui la composent. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription du Val-de-Marne s'établit à 54%, ce qui représente 6 052 votants. Mathieu Lefevre a amassé 33% des suffrages au sein de la ville. Paul Bazin (Les Républicains) et Julien Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 25% et 24% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bry-sur-Marne Mathieu Lefevre Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 33,00% Paul Bazin Les Républicains - 25,33% Julien Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale - 24,02% Isabelle Huguenin-Richard Rassemblement National - 6,64% Stéphanie Veyssière Reconquête ! - 5,52% Frédéric Duboucher Ecologistes - 2,02% Guillaume Reuther Droite souverainiste - 1,02% Maxime Henry Divers - 0,92% François Joslin Divers extrême gauche - 0,54% Matthieu Thenin Divers - 0,53% Bruno Chiche Divers extrême gauche - 0,37% Alain Mahaud Divers gauche - 0,10% Participation au scrutin Circonscription Bry-sur-Marne Taux de participation - 53,57% Taux d'abstention - 46,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 2,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,00% Nombre de votants - 6 052

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bry-sur-Marne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:05 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Bry-sur-Marne ? Dans les 10 bureaux de vote de Bry-sur-Marne, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 20,16% des suffrages le 10 avril dernier. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,8% et 1,24% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 27,2% à Bry-sur-Marne pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bry-sur-Marne ? La Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN a dépassé les 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Bry-sur-Marne. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors de la dernière élection, à Bry-sur-Marne, Emmanuel Macron accostait en pôle position au premier tour de l'élection présidentielle avec 38,24% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,16%. Suivaient Marine Le Pen avec 12,14% et Éric Zemmour, quatrième à 9,65%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Bry-sur-Marne Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Bry-sur-Marne ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement priver les urnes de leurs citoyens à Bry-sur-Marne (94360). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,13% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 79,93% au premier tour, ce qui représentait 8 971 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à Bry-sur-Marne peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? L'analyse des résultats des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, durant les législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 53,35% au premier tour des électeurs de Bry-sur-Marne. Le taux d'abstention était de 46,83% pour le round numéro deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - On votera plus tard pour ces législatives à Bry-sur-Marne Pour ce 1er tour des élections législatives 2022, la ville de Bry-sur-Marne s'est vue attribuer une dérogation de 2 heures lui permettant de fermer ses bureaux de vote à 20 heures contre 18h et même 19h dans certaines zones. Un laps de temps heureux pour les habitants qui peineraient à faire leur choix sur les 12 candidats alignés dans l'unique circonscription que compte le territoire.

Législatives 2022 à Bry-sur-Marne : les enjeux