Résultat des législatives 2024 à Nogent-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

18:35 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Nogent-sur-Marne ?

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Nogent-sur-Marne ? Dans la ville, le taux d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 27,38%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,21% au premier tour et 46,79% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Nogent-sur-Marne ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 21,67% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 26,08% au second tour. La question des retraites et l'insécurité sont en mesure d'inciter les habitants de Nogent-sur-Marne (94130) à s'intéresser plus fortement à l'élection.