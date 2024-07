Résultat des législatives 2024 à Villiers-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de Villiers-sur-Marne : perspectives électorales

Comment les habitants de Villiers-sur-Marne peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec 39% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,0%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (50,86%) met en avant le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,09%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 7 776 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 20,93% et d'une population étrangère de 16,06% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,55% à Villiers-sur-Marne, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.