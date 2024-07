Résultat des législatives 2024 au Perreux-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

20:02 - Que peuvent annoncer les résultats de dimanche dernier pour Le Perreux-sur-Marne ? A en croire les projections des instituts de sondages communiquées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. La coalition de gauche devrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Lors du premier round des législatives dimanche 30 juin, les habitants du Perreux-sur-Marne ont préféré Mathieu Lefevre (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 44,04% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de devancer Julien Leger (Front populaire) et Isabelle Huguenin-Richard (Rassemblement National) avec respectivement 30,64% et 21,6% des électeurs. C'est aussi Mathieu Lefevre qui arrivait en tête dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne dans son ensemble, avec cette fois 38,52%, devant Julien Leger avec 37,27% et Isabelle Huguenin-Richard avec 20,4%.

19:21 - Elections législatives 2024 au Perreux-sur-Marne : une participation inattendue ? L'étude des élections passées permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Au Perreux-sur-Marne, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 71,42%, plus élevé de 14 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 24 422 personnes en âge de voter au Perreux-sur-Marne, 57,42% étaient allées voter, contre un taux de participation de 53,01% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - Au Perreux-sur-Marne, la participation était de 71,42% lors du premier tour des législatives 2024 L'une des clés de ces élections législatives est à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Le Perreux-sur-Marne a enregistré une participation de 71,42%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,54% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une participation de 77,16% au premier tour, c'est-à-dire 18 405 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,28% au premier tour et 50,49% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation au Perreux-sur-Marne aujourd'hui ? Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives au Perreux-sur-Marne ?

17:29 - Le Perreux-sur-Marne : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment la population du Perreux-sur-Marne peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 8578 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,6%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 38,54%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,23% et d'une population immigrée de 13,55% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (49,7%), témoigne d'une population instruite au Perreux-sur-Marne, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.