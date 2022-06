Résultat de la législative à Buzançais : 2e tour en direct

19/06/22 17:24

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Il faudra néanmoins tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Buzançais. Grâce à 31,44% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Buzançais lors du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 28,95% des suffrages. La candidature Les Républicains ramasse 15,82% des voix.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 36,48% des suffrages au premier tour à Buzançais. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,79% et 13,62% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Buzançais avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 55,78% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 44,22% des voix. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Buzançais ( Indre ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?