Résultat de la législative à Cabriès : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cabriès sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Cabriès ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Cabriès dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Lors de la dernière échéance, à Cabriès, Emmanuel Macron avait terminé en tête de l'élection avec 32,97% des voix, devant Marine Le Pen à 23,1%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 12,93% et Éric Zemmour, quatrième à 12,32%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - À Cabriès, le chiffre phare de ces législatives reste l'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Cabriès ? La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des familles combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle pourraient modifier la stratégie de vote des habitants de Cabriès (13480). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 8 604 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 78,89% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,67% au premier tour, ce qui représentait 6 683 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Cabriès ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 10 159 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes élections législatives, 56,23% des inscrits sur les listes électorales de Cabriès avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 49,22% au dernier round. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Cabriès Les résultats de l'élection législative 2022 à Cabriès vont vraisemblablement être dévoilés dans la foulée de la fermeture des 11 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira rapidement qui des 13 candidats est qualifié pour le second tour.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cabriès comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Rodolphe Brun Ecologistes Charlotte Maria Divers extrême gauche Stéphane Salord Nouvelle union populaire écologique et sociale Sébastien El Debs Droite souverainiste Jérémie Piano Reconquête ! Romain Hadjali Ecologistes Céline Fanfan Ecologistes Hervé Fabre-Aubrespy Rassemblement National Mohamed Laqhila Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hervé Liberman Union des Démocrates et des Indépendants Elodie Virzi Divers centre Régis Delalande Régionaliste Rodolph Castel Divers gauche

Législatives 2022 à Cabriès : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Cabriès (Bouches-du-Rhône) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32,97% des voix au premier tour à Cabriès, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23,10% et 12,93% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Cabriès grâce à 57,82% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 42,18% des votes.