Résultat de la législative à Cahors : en direct

12/06/22 17:08

Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Cahors. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité a vu son score reculer tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Cahors avec 26,59% des suffrages, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 26,01%, devant Marine Le Pen à 16,78% et Éric Zemmour à 6,17%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 26,59% des suffrages au premier tour à Cahors, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 26,01% et 16,78% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Cahors avec 65,17% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 34,83% des suffrages. Le président français sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a reçues dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Cahors prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.