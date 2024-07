Résultat des législatives 2024 à Montcuq-en-Quercy-Blanc (46800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quels peuvent être les reports des voix pour le Front populaire à Montcuq-en-Quercy-Blanc ? Le Front populaire qui se présente cette fois a marqué le bilan des élections législatives, avec plus de 28% au niveau de la France, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour ce dimanche. Ce premier pointage semble conséquent. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Montcuq-en-Quercy-Blanc, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,22% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 26,58% à l'époque.

20:58 - Quelle performance pour le RN à Montcuq-en-Quercy-Blanc lors des législatives ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour ces législatives. Quand on analyse la progression du Rassemblement national lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part d'électeurs arrachés par le parti à Montcuq-en-Quercy-Blanc s'élève par ailleurs à 13 points en 2 ans. Assez pour envisager un ancrage durable du parti localement, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Montcuq-en-Quercy-Blanc ? Ce premier verdict est logiquement à mettre en face de ce qui a eu lieu en 2022. Avec 51,69% à Montcuq-en-Quercy-Blanc, le binôme Les Républicains était aussi placé en tête par les votants de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme Les Républicains finir gagnant, avec 73,42%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 26,58%.

20:05 - Que peuvent enseigner les scores de dimanche dernier pour Montcuq-en-Quercy-Blanc ? Au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Montcuq-en-Quercy-Blanc ont placé en tête Aurélien Pradié (Les Républicains), qui a accumulé 49,54% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Elsa Bougeard (Nouveau Front populaire) et Slavka Mihaylova (Rassemblement National) avec 21,22% et 19,77% des électeurs. Aurélien Pradié était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Lot dans son ensemble, avec cette fois 42,25%, devant Elsa Bougeard avec 24,33% et Slavka Mihaylova avec 23,06%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Montcuq-en-Quercy-Blanc lors des derniers scrutins Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est également nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 à Montcuq-en-Quercy-Blanc a été de 26,56%, moins haut de 14 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 40,58% des personnes habilitées à participer à une élection à Montcuq-en-Quercy-Blanc avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 43,86% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - 73,44% de participation lors du 1er round des élections législatives à Montcuq-en-Quercy-Blanc Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Montcuq-en-Quercy-Blanc ? La participation au 1er tour des législatives 2024 à Montcuq-en-Quercy-Blanc était de 73,44%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,81% au premier tour. Au deuxième tour, 52,65% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Montcuq-en-Quercy-Blanc ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 75,06% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre une participation de 78,53% au premier tour, c'est-à-dire 1 050 personnes. Le rejet de la politique en place serait de nature à ramener les citoyens de Montcuq-en-Quercy-Blanc vers les urnes.

17:29 - Élections législatives à Montcuq-en-Quercy-Blanc : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Montcuq-en-Quercy-Blanc mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des législatives. Avec 35,54% de population active et une densité de population de 53 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 11,68% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 10,0%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 13,19% et d'une population immigrée de 15,69% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,45%, comme à Montcuq-en-Quercy-Blanc, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.