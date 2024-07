Résultat des législatives 2024 à Luzech (46140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

Un potentiel de 36,47% au deuxième tour pour la gauche à Luzech Une autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Front populaire au premier tour. L'ensemble a glané 28,06% des suffrages au niveau de la France dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Luzech, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,38% des votes dans la commune. Un score plus élevé en comparaison des 22,33% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 36,47% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

Jusqu'où peut aller le RN à Luzech lors des législatives ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part d'électeurs arrachés par le mouvement à Luzech s'élève par ailleurs à 15 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. De quoi annoncer un ancrage durable du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Luzech Il s'agit dorénavant de découvrir si l'évolution des scores au second tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Luzech, déjà couverte par la 1ère circonscription du Lot, avait aussi vu le binôme estampillé Les Républicains s'imposer avec 45,08%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, sera distancé à 7,35%. Bis repetita au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Les Républicains gagner le scrutin, avec 63,53%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,47%.

Quel résultat dans les urnes au 2e tour des législatives à Luzech ? Aurélien Pradié (Les Républicains) a réuni 43,07% des votes à Luzech dimanche 30 juin, au soir du 1er tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant Elsa Bougeard (Nouveau Front populaire) et Slavka Mihaylova (Rassemblement National) avec 25,38% et 22,12% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Aurélien Pradié accumulant cette fois 42,25%, devant Elsa Bougeard avec 24,33% et Slavka Mihaylova avec 23,06%.

Au moment des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Luzech ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut également analyser les résultats des dernières consultations politiques. À Luzech, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 71,28%, plus élevé que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, parmi les 1 259 inscrits sur les listes électorales à Luzech, 56,16% avaient effectivement participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 58,43% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

La participation va-t-elle se maintenir à Luzech lors de la deuxième étape des législatives ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Luzech ? Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 28,72%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,51% au premier tour et 45,98% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Luzech ce soir ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 26,03% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,03% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Luzech.

Comprendre l'électorat de Luzech : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les électeurs de Luzech sur le résultat des législatives ? Avec 42,02% de population active et une densité de population de 80 habitants/km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,37% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (38,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 729 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,91%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,03%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,64%, comme à Luzech, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.