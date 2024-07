Résultat des législatives 2024 à Puy-l'Évêque (46700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Puy-l'Évêque, quels seront les reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024 a marqué les esprits lors des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Puy-l'Évêque, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,88% des votes dans la commune. Un chiffre qui s'est envolé de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Puy-l'Évêque Le résultat du RN va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections législatives 2024. Alors que sur la France entière, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 18 points ici entre 2022 et 2024. Un niveau de plus sera certainement dépassé ce dimanche soir.

20:29 - À Puy-l'Évêque, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Il s'agit désormais de découvrir si la tendance au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Lors des législatives il y a deux ans, Aurélien Pradié l'emportait aussi au premier tour dans la ville de Puy-l'Évêque, récoltant 43,59% des voix sur place. A l'issue du second round,c'est encore Aurélien Pradié qui va remporter le plus de suffrages, avec 69,97% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,03%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Puy-l'Évêque Lors du premier round de la législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Puy-l'Évêque ont plébiscité Aurélien Pradié (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 41,2% des voix. En seconde place, Slavka Mihaylova (Rassemblement National) ramassait 28,99%. Elsa Bougeard (Nouveau Front populaire) recevait 19,88% des électeurs. C'est aussi Aurélien Pradié qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 1ère circonscription du Lot dans son ensemble, avec cette fois 42,25%, devant Elsa Bougeard avec 24,33% et Slavka Mihaylova avec 23,06%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Puy-l'Évêque au niveau de l'abstention ? Au fil des dernières années, les 1 924 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. À Puy-l'Évêque, le taux de participation au premier round des élections législatives 2024 était de 65,69%, plus élevé de 11 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 54,14% des personnes en âge de voter à Puy-l'Évêque avaient effectivement pris part au scrutin, contre une participation de 51,44% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Puy-l'Évêque Ce 7 juillet, lors des législatives à Puy-l'Évêque, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, dimanche, 34,31% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,89% au premier tour. Au deuxième tour, 49,51% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 26,36% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 25,11% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Puy-l'Évêque ?

17:29 - Les enjeux locaux de Puy-l'Évêque : tour d'horizon démographique Comment les habitants de Puy-l'Évêque peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 22% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,01%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (69,81%) souligne le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1681,85 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,26% et d'une population étrangère de 5,81% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,17%, comme à Puy-l'Évêque, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.