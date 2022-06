Résultat des législatives à Camon - Election 2022 (80450) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Camon

Le résultat des élections législatives 2022 à Camon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Somme

Le résultat de la législative 2022 à Camon a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de voix auprès des électeurs de Camon votant dans la 1ère circonscription de la Somme. La participation s'établit à 55% des habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (1 834 votants). François Ruffin a effectivement collecté 42% des voix à l'échelle de la ville. Pascal Rifflart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nathalie Ribeiro-Billet (Rassemblement National) le suivent grâce à 26% et 15% des suffrages. Le résultat définitif de la législative à l'échelle de la 1ère circonscription de la Somme découlera des choix des électeurs des 80 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Camon François Ruffin Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,09% 41,73% Nathalie Ribeiro-Billet Rassemblement National 22,58% 15,25% Pascal Rifflart Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 26,42% Mathilde Roy Les Républicains 7,01% 6,70% Pascal Fradcourt Divers centre 3,25% 3,58% Pascal Scribe Reconquête ! 2,72% 2,68% Thierry Vandeplassche Ecologistes 2,01% 1,90% Jean-Patrick Baudry Divers extrême gauche 1,15% 0,73% Noé Boxoën Droite souverainiste 0,88% 1,01% Participation au scrutin Circonscription Camon Taux de participation 45,92% 54,83% Taux d'abstention 54,08% 45,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,49% Nombre de votants 38 588 1 834

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Camon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:07 - Sur quel candidat vont converger les voix de gauche à Camon ? Dans les 4 bureaux de vote de Camon, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait obtenu 21,83% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,8% et 1,68% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 27,31% à Camon pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Camon ? A l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Camon, Emmanuel Macron accostait en première position avec 33,19% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,83%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, en troisième position à 21,79% et Fabien Roussel à 5,09%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront peut-être transformer ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Pour rappel l'alliance LREM-Ensemble est tombée à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - À Camon, la grande inconnue de ces élections législatives demeure l'abstention L'une des clés du scrutin législatif sera sans nul doute l'abstention à Camon. L'inflation qui plombe le budget des ménages est capable de faire le jeu du camp de l'abstention à Camon (80450). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,48% des votants de la ville. L'abstention était de 21,48% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Camon ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 4 478 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 58,61% des personnes aptes à voter à Camon avaient participé à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 52,3% pour le dernier round. 09:30 - Les données clés des législatives à Camon Au cas où vous hésitez encore sur les 9 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription de Camon, prenez le temps de réfléchir. Les 4 bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Camon : les enjeux

Les citoyens de Camon (80) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33,2% des suffrages au premier tour à Camon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21,8% et 21,8% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Camon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 62,9% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 37,1% des voix. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?