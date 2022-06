En direct

19:37 - Quel résultat à Camopi pour la coalition de gauche ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Camopi. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 0,41% et 0,83% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 1,24% du côté de la gauche (et donc 41,49% en comptant les voix de Mélenchon).

16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Camopi ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Camopi au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Or à Camopi, Jean-Luc Mélenchon finissait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 40,25% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 36,93%. Suivaient, avec 14,94%, Marine Le Pen et enfin, à 1,66%, Nicolas Dupont-Aignan. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des élections législatives à Camopi L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux d'abstention à Camopi. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 61,33% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 77,71% au premier tour. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie est notamment en mesure de détourner l'attention des citoyens de Camopi (97330) du vote.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Camopi ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'analyse des résultats des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 990 inscrits sur les listes électorales de Camopi s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 30,3%), contre une participation de 33,54% au dernier round.