Résultat des législatives 2024 à Cayenne : les premiers chiffres du 2e tour

À Cayenne, le niveau d'abstention est immanquablement un facteur crucial des élections législatives. Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Cayenne était de 31,87%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 38,25% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote, contre un taux de participation de 40,06% au second tour, ce qui représentait 9 942 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 24,54% au premier tour. Au second tour, 28,52% des électeurs se sont déplacés. La question des retraites et l'insécurité pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Cayenne.

17:29 - Élections à Cayenne : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Cayenne mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 51% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 30,87%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 281 euros/an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 34,86% et d'une population étrangère de 41,22% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 8,54% à Cayenne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.