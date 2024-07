Résultat des législatives 2024 à Matoury : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des dernières années, les 34 991 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Matoury, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 33,99%, plus important que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 14 086 personnes en âge de voter à Matoury, 9,32% étaient allées voter. Le taux de participation était de 14,06% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

17:29 - Matoury : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A la mi-journée des législatives, Matoury fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 34 810 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 483 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 558 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 52% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,86% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 12 680 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2182,28 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 27,5%, annonçant une situation économique fragile. À Matoury, où la jeunesse représente 52% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.