Résultat des législatives 2024 à Remire-Montjoly : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif 2024 est sans nul doute l'étendue de l'abstention. 54,89% des électeurs de Remire-Montjoly ne sont pas allés voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 46,14% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une abstention de 45,85% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 66,26% au premier tour et 66,23% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Remire-Montjoly ? L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des ménages serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Remire-Montjoly.

17:29 - Les données démographiques de Remire-Montjoly révèlent les tendances électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Remire-Montjoly est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 27 274 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 533 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 6 832 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (75,77%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 5 507 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 22,08%, Remire-Montjoly se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2842,38 euros/mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,66%, synonyme d'une situation économique fragile. À Remire-Montjoly, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.