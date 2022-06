Résultat de la législative à Campagne-lès-Hesdin : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Grâce à 26,43% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Campagne-lès-Hesdin à l'occasion du premier round des élections législatives dimanche 12 juin. En seconde position, la candidature Les Républicains récupère 26,28% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 20,12% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 20,12% des suffrages au 1er tour de la législative il y a une semaine dans l'unique bureau de vote de Campagne-lès-Hesdin. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,59%, 0,52%, 3,53% et 2,28% le 10 avril. Ce sont donc 19,92% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Campagne-lès-Hesdin.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Campagne-lès-Hesdin (62) seront incités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34,23% des voix au premier tour à Campagne-lès-Hesdin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 27,39% et 13,59% des voix. Le choix des votants de Campagne-lès-Hesdin était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,16% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 44,84% des votes.