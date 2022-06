Résultat de la législative à Cannes : 2e tour en direct

19/06/22 11:05

Le résultat de la législative 2022 à Cannes a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Dans la ville, Alexandra Martin a enregistré 36% des voix. Jean-Valéry Desens (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dorette Landerer (Rassemblement National) recueillent respectivement 19% et 17% des votes. Le niveau de la participation s'établit à 42% des électeurs figurant dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 8ème circonscription des Alpes-Maritimes peut encore basculer si les électeurs des 3 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Cannes.

Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 26% des suffrages au premier tour à Cannes, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et Éric Zemmour avaient obtenu 24% et 17% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Cannes avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 53% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 47% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il faire confiance à cette ville pour remporter la majorité de l'hémicycle ? Les électeurs de Cannes (Alpes-Maritimes) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.