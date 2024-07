Résultat des législatives 2024 à Mougins : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Mougins : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment les habitants de Mougins peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 720 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,36%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 3009,25 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 6 318 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,22% et d'une population étrangère de 6,82% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,67%, comme à Mougins, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.