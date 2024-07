Résultat des législatives 2024 au Cannet : les premiers chiffres du 2e tour

D'après les projections des sondeurs rendues publiques depuis le premier tour, l'extrême droite serait susceptible de gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien sûr tenir compte des particularités locales. Avec 40,71% des suffrages, Franck Galbert (Rassemblement National) a pris les devants au Cannet, le 30 juin au soir du 1er tour des législatives. Michèle Tabarot (Les Républicains) et José Garcia Abia (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant 36,87% et 17,35% des électeurs à l'échelle de la ville. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Franck Galbert rassemblant cette fois 42,31%, devant Michèle Tabarot avec 33,84% et José Garcia Abia avec 18,43%.

17:29 - Les données démographiques du Cannet révèlent les tendances électorales

La composition démographique et la situation socio-économique du Cannet contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,54%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (57,6%) met en exergue l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 375 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 13 214 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,19% et d'une population immigrée de 15,20% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 14,88%, comme au Cannet, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.