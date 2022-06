En direct

18:44 - Sur quel candidat vont converger les voix de gauche à Cannes ? Les électeurs de Cannes avaient donné 15,71% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier tour de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,02% et 0,71% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 19,44% à Cannes pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Cannes, des sondages tout aussi révélateurs ? La majorité LREM-Ensemble a baissé tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages vendredi soir. Le RN, lui, est venu coller les 20%. Ces indicateurs des derniers jours se répéteront certainement à Cannes au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Cannes cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 26,19% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 24,44%, puis Éric Zemmour à 17,31% et Jean-Luc Mélenchon à 15,71%.

14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Cannes ? L'une des grandes inconnues des élections législatives sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Cannes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 68,7% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,49% au premier tour, c'est-à-dire 35 885 personnes. Le conflit armé ukrainien ainsi que ses retombées sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient en mesure d'éloigner les électeurs de Cannes des bureaux de vote.

11:30 - À Cannes quels étaient les chiffres de l'abstention à Cannes en 2017 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? En 2017, durant les législatives, 44,36% des électeurs de Cannes avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 40,13% au round deux.