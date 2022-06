Résultat des législatives à Cany-Barville - Election 2022 (76450) [PUBLIE]

14/06/22 16:02

Résultat des législatives 2022 à Cany-Barville

Le résultat des élections législatives 2022 à Cany-Barville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cany-Barville Xavier Batut (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,58% 33,87% Anaïs Thomas (Ballotage) Rassemblement National 29,42% 29,04% Véronique Bérégovoy Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,01% 22,97% Pascale Kéradec-Dujardin Divers droite 7,14% 4,11% Nicolas Dumas Reconquête ! 3,56% 2,23% Jérôme Huvey Divers 2,72% 2,23% Marine Lercier Ecologistes 2,20% 2,59% Nicolas Crambes Divers extrême gauche 1,85% 2,06% Véronique Baudet Droite souverainiste 1,51% 0,89% Participation au scrutin Circonscription Cany-Barville Taux de participation 51,91% 53,67% Taux d'abstention 48,09% 46,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 2,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,52% Nombre de votants 57 261 1 155

Le résultat de l' élection législative à Cany-Barville est à présent officiel. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 2152 citoyens de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime demeurant à Cany-Barville. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Cany-Barville. Les habitants de 229 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime. Xavier Batut a recueilli 34% des votes. Anaïs Thomas (Rassemblement National) reçoit 29% des votes. De son côté, Véronique Bérégovoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 23% des votes. Le taux d'abstention s'établit à 46% des électeurs inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Cany-Barville : les enjeux

Les électeurs de Cany-Barville (76450) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36% des voix au premier tour à Cany-Barville. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Cany-Barville avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 56% des votes, abandonnant donc à Emmanuel Macron 44% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?