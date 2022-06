Résultat de la législative à Carignan : 2e tour en direct

En direct

17:52 - La Nupes s'était placée en 3e position à Carignan dimanche dernier Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,71% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 2 bureaux de vote de Carignan. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,36%, 2,2%, 1,06% et 2,2% il y a deux mois. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc viser un total théorique de 22,82% à Carignan pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Carignan ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. La candidature Divers droite a raflé 41,27% des votes à l'occasion du 1er round des législatives le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 21,95% et 16,71% des votes.

13:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Carignan demeure la participation Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Durant les législatives de 2017, 36,65% des électeurs de Carignan avaient pris part au scrutin au deuxième tour, ce qui représentait 778 votants sur les 1982 habitants en âge de voter.