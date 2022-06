Résultat de la législative à Carnac : en direct

12/06/22 11:31

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Carnac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:31 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Carnac ? Les clés de ces législatives 2022 à Carnac sont simples : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 13 candidats. Un niveau un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions françaises. Autre point majeur: les électeurs ont jusqu'à 18 heures ce soir pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Carnac

Les élections législatives 2022 auront lieu à Carnac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Pierre-Léon Luneau Divers centre Franck Jean Marie Vallein Divers droite Alexandre Vellutini Droite souverainiste Rachel Le Bihan Divers Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Malardé Régionaliste Florence Kappeler Reconquête ! Yves Cheère Divers extrême gauche Corinne Brière Ecologistes Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste Joseph Martin Rassemblement National Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sophie Lemoulinier Les Républicains

Législatives 2022 à Carnac : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 39% des suffrages au premier tour à Carnac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 17% et 12% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Carnac avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 69% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 31% des voix. Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 4 376 habitants de Carnac (56340) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ?