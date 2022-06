Résultat de la législative à Carvin : en direct

12/06/22 17:10

Marine Le Pen avait glané la première position lors du dernier rendez-vous présidentiel à Carvin avec 40,72% des suffrages exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 21,38%, au-dessus de Emmanuel Macron à 19,48% et Éric Zemmour à 4,28%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives à Carvin dimanche. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

Les habitants de Carvin (62220) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant soutiendront-ils ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 40.7% des votes au premier tour à Carvin, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'ancien banquier de la Banque Rothschild avaient obtenu 21.4% et 19.5% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Carvin avec 58.1% des voix, cédant ainsi à Emmanuel Macron 41.9% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?