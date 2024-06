En direct

19:52 - Un électorat de gauche estimé entre 21% et 22% à Courrières pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Front populaire ce dimanche ? Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,85% à Courrières il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 21% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Courrières, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 22,76% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a nettement avancé à Courrières Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 60% à Courrières ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Courrières sous le charme de Jordan Bardella au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 51,43% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Courrières, devant Raphaël Glucksmann à 9,85% et Manon Aubry à 8,8%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi 1875 votants de Courrières.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Courrières ? C'est certainement l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait accumulé 41,57% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 20,24% et 18,98%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,86% contre 39,14%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le score en faveur du RN sera très observé pour ces élections législatives 2024, au niveau local. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Courrières lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Marine Le Pen devant ses concurrents au premier tour, avec 51,66% dans la ville, qui votait pour la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 58,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,15%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Courrières La démographie et la situation socio-économique de Courrières façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,89% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2124,07 €/mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3 554 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,10%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,61%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Courrières mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 35,86% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Courrières : étude du pourcentage d'abstention aux législatives Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 10 299 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, parmi les 7 870 personnes en âge de voter à Courrières, 48,17% étaient allées voter, contre une participation de 51,25% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,43% au premier tour. Au second tour, 43,5% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 7 820 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 71,78% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 71,42% au premier tour, soit 5 585 personnes.