En direct

19:52 - À Montigny-en-Gohelle, qui va tirer parti des électeurs de la Nupes ? La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Montigny-en-Gohelle, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,31% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,2% pour Yannick Jadot, 3,43% pour Fabien Roussel et 1,43% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 8,02% à Montigny-en-Gohelle pour les élections continentales. Mais ce sont 24% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (12,25%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,57%) ou encore de Léon Deffontaine (3,75%).

18:42 - Le Rassemblement national favori à Montigny-en-Gohelle pour les législatives Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Si on tient compte de la progression du RN lors des dernières élections au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait se situer à environ 60% à Montigny-en-Gohelle. Un verdict qui concorde avec les suffrages également gagnés par le mouvement dans la commune ces dernières années et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - L'énorme performance du RN à Montigny-en-Gohelle le 9 juin dernier Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à étudier avec précision. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui arrive désormais. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Montigny-en-Gohelle, avec 53,79% des électeurs devant celle de Manon Aubry avec 12,25%, et Raphaël Glucksmann avec 8,02%.

14:32 - 45,83% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Montigny-en-Gohelle C'est probablement le choix du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait rassemblé 45,83% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 21,89% et 17,34%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64,59% contre 35,41%).

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Montigny-en-Gohelle lors des législatives de 2022. C'est en effet Marine Le Pen qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 55,85% dans la commune, qui votait pour la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,01%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,99%.

11:02 - Montigny-en-Gohelle : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Montigny-en-Gohelle comme partout. Avec ses 9 870 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 290 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 21,95% des résidents sont des enfants, et 23,3% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 233 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 3,20%, Montigny-en-Gohelle est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1992,97 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 24,08%, annonçant une situation économique tendue. À Montigny-en-Gohelle, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Les législatives démarrent à Montigny-en-Gohelle : quel sera le taux de participation ? À Montigny-en-Gohelle (62640), l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 42,56% au premier tour et seulement 42,62% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Montigny-en-Gohelle ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 71,34% des électeurs dans l'agglomération avaient participé au vote. La participation était de 71,55% au premier tour, c'est-à-dire 4 423 personnes.